Экс-глава МИД Румынии призвал Украину уступить свою территорию четырем странам

Бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве в 2012 году, а в советские времена являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить территорию Украины между четырьмя странами.

"Я утверждаю это со всей ответственностью, Украина в неестественных границах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", - заявил Андрей Марга, позиционирующий себя в качестве историка, сообщают украинские СМИ.

Он также сказал, что "Румыния должна держаться подальше от войны", что война завершится безопасным соглашением США, Китая, России и ЕС, и заявил, что Украина "далека от демократии".

Посольство Украины в Бухаресте назвало неприемлемыми заявления Марги.

"Мы сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга делает заявления, которые ставят под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Обеспечение полного соблюдения этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - говорится в заявлении посольства.

76-летний Марга возглавлял МИД только в течение 3 месяцев в 2012 году в первом коалиционном правительстве Виктора Понта по партийной квоте. До этого Марга работал в правительстве только более 20 лет назад – в 1997-2000 он был министром образования. В Румынии, кроме партийной деятельности, он известен как философ и многолетний руководитель университета в Клуж-Напока – города, являющегося одним из центров венгерского меньшинства в Румынии.

Лишь после ухода Андрея Марги из активной политики стало известно, что во времена социалистической Румынии тот с 1977 года сотрудничал с репрессивной службой Секуритате и доносил об активностях, связанных с иностранцами, в университете Клужа, где он учился, а затем преподавал. Супруга Марги также была информатором Секуритате во времена диктатора Николае Чаушеску. Марга пытался опровергнуть эту информацию в суде, но проиграл, поскольку госорган, ответственный за изучение архивов службы безопасности, официально подтвердил эту информацию.