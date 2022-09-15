Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Проректором БГЭУ назначен 33-летний сын главы президиума Академии наук

Проректором по научной работе Белорусского государственного экономического университета стал 33-летний Егор Гусаков, сын председателя президиума Академии наук Владимира Гусакова.

На сайте БГЭУ сказано, что в обязанности нового проректора входит организация научно-исследовательскую работу, координирует проведение научных конференций и семинаров, содействует внедрению результатов научно-исследовательской работы в производство.

Также указано, что он курирует деятельность ряда центров исследований, лабораторий, Управления подготовки научных кадров высшей квалификации, аспирантуры и докторантуры, советов по защите диссертаций, студенческого исследовательского бюро, редакцию журнала «Вестник БГЭУ», сообщает Reform.by

Согласно информации, размещенной на сайте НАН, В.Гусаков работал заведующим сектором кооперации ГП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» с 2019 года. С этого же времени он являлся зампредом Совета молодых ученых НАН Беларуси.

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