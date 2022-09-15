Европарламент: Венгрию больше нельзя рассматривать как демократию

Большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии.

Европарламент осудил "преднамеренные и систематические усилия правительства Венгрии" по подрыву европейских ценностей и требует результатов по статье 7 Договора о ЕС, говорится в сообщении Европарламента.

Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам, говорят евродепутаты.

Отчет, принятый в четверг, 433 голосами "за", 123 "против" и 28 воздержались, основывается на отчете, посредством которого Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 в 2018 году, чтобы сделать обзор событий в 12 сферах, вызывающих беспокойство парламента.

"Выводы этого отчета четкие и бесповоротные: Венгрия не является демократией. Парламенту было как никогда актуально принять такую позицию, учитывая тревожные темпы, с которыми верховенство права отступает в Венгрии", - сказала Гвендолин Дельбос-Корфилд, докладчица Европарламента.

Европарламент выразил сожаление по поводу несостоятельности Совета ЕС достичь значительного прогресса в борьбе с уходом Венгрии от демократии и заявил, что дальнейшее промедление будет означать нарушение принципа верховенства права самим Советом.

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и, в частности, ограничивать финансирование Венгрии из бюджета ЕС.

Напомним, Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.