Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Казахстан пытается увернуться от вторичных санкций США и Запада

Казахстан консультируется с администрацией США и европейской комиссией, чтобы не попасть под антироссийские санкции, сообщил министр иностранных дел Казахастана Мухтар Тлеуберди.

«Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США», – сообщил Тлеуберди, которого цитируют казахстанские медиа.



<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование