Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую

Сейм Польши принял резолюцию, в которой призывает Германию выплатить репарации за нанесенный стране ущерб в результате агрессии нацистской Германии, отметив, что планирует аналогичный шаг в отношении России как правопреемницы СССР.

"Польша никогда не отказывалась от претензий к Германии; Сейм Республики Польской призывает правительство Германии признать политическую, историческую и финансовую ответственность за все последствия развязывания Второй мировой войны", - говорится в тексте резолюции, передает PAP.

Проекты резолюций были внесены правящей партией "Право и справедливость", "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия". На заседании комитета был взят за основу проект партии власти, который дополнили поправками. Одной из них слово "репарации" заменили на "компенсации".

В тексте вспоминают все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркивают, что страна так и не получила должной компенсации и никогда не отказывалась от нее.

"Заявления о том, что требования к Германии были сняты правовым способом или ограничены во времени, не имеют оснований ни моральных, ни юридических", - говорится в резолюции.

Кроме того, отмечают, что Польша до сих пор не получила должной компенсации за ущерб в результате вторжения СССР. "Эти потери требуют идентификации и презентации соответствующих оценок, что будет основой для соответствующих действий в отношении Российской Федерации", - отмечается в тексте.