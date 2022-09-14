Журналист Денис Ивашин приговорен к 13 годам колонии за «измену родине»

Гродненский областной суд 14 сентября приговорил политзаключенного журналиста Дениса Ивашина к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы в условиях усиленного режима.

Ему было предъявлено обвинение по ст. 365 (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (государственная измена). Приговор вынес судья Валерий Романовский. Судебный процесс длился месяц в закрытом режиме, так как на процессе «рассматривались сведения, составляющие государственную тайну», сообщают правозащитники.

Денис Ивашин был оштрафован на 150 БВ (4800 рублей) и должен выплатить 2000 рублей компенсации девяти пострадавшим.

Дениса задержали сотрудники КГБ 12 марта 2021 года за публикацию расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новый час»: речь шла о деаноне бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгоне белорусских протестов в рядах белорусского ОМОНа.

До суда Денис Ивашин провел за решеткой полтора года.