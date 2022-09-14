Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

На границе Кыргызстана и Таджикистана снова перестрелка

На границе Кыргызстана и Таджикистана завязалась перестрелка между пограничниками, сообщила Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности.

"14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении пресс-службы, передает УНН.

Представитель пресс-службы рассказал, что в местности Булак-Башы Баткенской области кыргызский погранотряд в ходе несения службы встретил пограничников Таджикистана, которые заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами”.

Кыргызские пограничники потребовали покинуть территорию, на что таджикские военные открыли огонь. Вторая сторона также в ответ применила оружие.

Таджикские пограничники применили минометы. По предварительным данным, с киргизской стороны раненых нет.

Позже СМИ, ссылаясь на информацию представителей погранслужбы Кыргызстана, сообщили что стороны перешли к переговорам.

Граница между двумя странами не демаркирована, из-за чего часто вспыхивают вооруженные столкновения и конфликты.

3 мая 2021 Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о демаркации границы. Однако, уже в январе 2022 года на границе двух стран снова происходили столкновения.

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