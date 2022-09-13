МВФ выделил Украине $1,4 млрд. дополнительной поддержки

Международный валютный фонд выделил Украине $1,4 млрд. дополнительной поддержки, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины», - сообщил Зеленский в Twitter.

Украина намерена заключить соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 миллиардов долларов до конца года, чтобы укрепить разрушенную войной экономику.

Отдельно Киев сейчас ведет переговоры с международными кредиторами о замораживании выплат по долгам, чтобы облегчить кризис ликвидности.