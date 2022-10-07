Последнее обновление: 07.10.2022 17:41

МВФ выделил Украине еще $1,3 млрд экстренной помощи

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Киеву очередного пакета финансовой помощи, на этот раз на сумму 1,3 млрд долларов США.

"Спустя семь с лишним месяцев с начала российского вторжения в Украину гуманитарный и экономический ущерб по-прежнему носит масштаб, требующий существенного и незамедлительного финансирования - как из собственных средств, так и внешнего ", - говорится в заявлении фонда.

"Украинские власти, которым в сложившихся чрезвычайно сложных обстоятельствах удалось в значительной степени сохранить макрофинансовую стабильность, заслуживают большой похвалы", - подчеркивают члены исполнительного совета МВФ.

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