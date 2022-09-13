Папа римский призвал в Казахстане к возрождению «духа Хельсинки»

Папа римский Франциск в ходе визита в Казахстан призвал к возрождению «духа Хельсинки», его слова приводит агентство AsiaNews.

Папа по прибытии и после встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым обратился с речью к властям, гражданскому обществу и дипломатическому корпусу в концертном зале «Казахстан».

«Пора научиться избегать вражды и усиления противостоящих блоков. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами, возрождению «духа Хельсинки», стремлению к укреплению многополярного мира и построению более стабильного и спокойного мира в заботе о новых поколениях», — сказал Франциск.

В Хельсинки летом 1975 года завершилось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (оно началось в финской столице еще летом 1973 года и затем продолжалось в Женеве с сентября 1973 года по июль 1975-го), сообщает РБК.

В нем приняли участие представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики (ГДР), Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, США, СССР, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Государства тогда подтвердили свою приверженность миру, безопасности и справедливости, развитию дружественных отношений, а также принципам неприменения силы или угроз силой, нерушимости границ и территориальной целостности государств, мирного урегулирования, невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод и т.д.