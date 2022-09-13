Постоянный совет ОДКБ провел экстренное заседание в связи c азербайджанско-армянским конфликтом

По инициативе армянской стороны 13 сентября состоялось экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает сайт ОДКБ, председательствующий на заседании представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном и сообщил об обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна к членам Совета коллективной безопасности ОДКБ.

“Члены Совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации”, - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня парламент Армении обратился к ОДКБ с требованием незамедлительного исполнения мероприятий по защите территориальной целостности страны.