В России ратифицирован договор о сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере

Государственная дума РФ приняла закон о ратификации договора Россией и Беларусью о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Информация об этом размещена на сайте Госдумы РФ.

"Документ предусматривает сотрудничество таможенных служб двух стран в области информационного взаимодействия и обмена сведениями, создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, совместный таможенный контроль и взаимодействие мобильных групп таможенных органов Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в комментарии.

Помимо этого, договором предусмотрено, что объекты совместного таможенного контроля определяются межгосударственным центром. При этом порядок и случаи такого контроля регламентируются постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства.