Ракета компании Blue Origin взорвалась после запуска

Ракета New Shepard космической компании Джеффа Безоса Blue Origin потерпела крушение вскоре после старта в понедельник, отбросив свою грузовую капсулу в безопасное место перед тем, как упасть в пустыню Техаса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ракета New Shepard без людей на борту стартовала с места запуска в Западном Техасе в рамках 23-й миссии компании Blue Origin, цель которой было провести финансируемые NASA эксперименты в космосе в условиях микрогравитации.

Однако чуть больше чем через минуту после старта на высоте чуть больше 8 км над Землей двигатели ракеты-носителя New Shepard неожиданно загрелись. Система отсоединения двигателя капсулы сработала почти мгновенно, оттолкнув корабль от неисправной ракеты, прежде чем приземлиться без повреждений при помощи парашюта.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), контролирующего и регулирующего безопасность стартовой площадки, ракета-носитель разбилась в определенной безопасной зоне. Полеты ракет New Shepard компании Blue Origin будут приостановлены, пока FAA не подпишет результаты проводимого компанией расследования аварии, добавили в ведомстве.

Ракетно-капсульная система New Shepard в общей сложности перевезла 31 человека в рамках бизнеса суборбитального космического туризма Blue Origin, в котором клиенты за плату запускаются на высоту около 100 км на несколько минут микрогравитации на пределы космоса, прежде чем их капсула возвращается на землю под парашютами.