Путин хочет потребовать от Турции запрета на экспорт украинского зерна в ЕС

Путин заявил в среду о намерении обсудить с Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку оно не направляется нуждающимся в нем беднейшим странам.

"Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено... Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза", - заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке, передает Интерфакс.

Он утверждает, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено "всего два корабля из восьмидесяти семи".

"И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. (...) Хочу сказать, что как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз обманули просто развивающиеся страны и продолжают обманывать", - сказал Путин.

"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению. Что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе. Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом", - заявил Путин.