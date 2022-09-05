Лиз Трасс станет новым британским премьером

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, объявил глава парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании сэр Грэм Брэди.

Трасс обошла своего соперника, экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака. По результатам голосования рядовых членов Консервативной партии, которое длилось с 4 августа, Трасс набрала 81 326 голосов, а Сунак смог получить 60 399.

Теперь Трасс вместе с уходящим с поста премьером Борисом Джонсоном во вторник, 6 сентября, отправится в шотландскую резиденцию королевы - замок Балморал - на встречу с Елизаветой II. Там Джонсон формально подаст в отставку, и королева назначит Трасс новым премьером Великобритании. Таким образом, Лиз Трасс станет 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II, передает Интерфакс.

Традиционно британский монарх назначал премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, однако в этот раз врачи посоветовали королеве не покидать Шотландию.

Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии.