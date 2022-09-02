Визовые центры Эстонии перестали принимать у беларусов документы на визы

Визовые центры Эстонии в Беларуси временно приостановили приём документов на визы, говорится в сообщении на сайте VFS Global.

«С 01.09.2022 визовые центры Эстонии временно приостанавливают приём документов на визы до дальнейшего уведомления», - сказано в сообщении. Причина приостановки не указывается.

Примечательно, что накануне VFS Global сообщила о повышении сервисного сбора, в том числе и при подаче документов на визу в Эстонию.

«Информируем Вас о том, что начиная с 01/09/2022 стоимость сервисного сбора при подаче документов на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию будет составлять 16.40 евро (включая НДС) за каждое заявление», - сказано в сообщении от 31 августа 2022 года.