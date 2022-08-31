Турция обвиняет Reuters во лжи из-за расследования влияния Эрдогана на СМИ

Директор по коммуникациям офиса президента Турции Фареттин Алтун в среду заявил, что информационное агентство Reuters опубликовало ложную и фейковую информацию в своем расследовании о влиянии на местные СМИ.

"Reuters распространяет дезинформацию против Турции на пике кампании террора ИГИЛ, в то время как наше государство безжалостно борется с этой организацией. На самом деле это была попытка скрыть тот факт, что западные правительства закрыли глаза на прибытие иностранных террористических бойцов в Сирию или с помощью своих разведывательных служб способствовали этому", – заявил Алтун, передает Anadolu.

Представитель Эрдогана также заявил, что Reuters не впервые пытается дискредитировать Турцию, а заявления президента они якобы извратили и были потом вынуждены исправлять.

В вышедшем в среду расследовании Reuters утверждается, что Эрдоган создал систему контроля над СМИ, которая определяет, что можно или запрещено публиковать.

В качестве примера агентство приводит случай в конце 2020 года, когда был уволен министр финансов Турции Берат Альбайрак, зять Эрдогана, но проправительственные телеканалы и газеты говорили об этом не больше дня.

Система контроля над СМИ, согласно расследованию, замкнута на управлении по коммуникациям офиса президента Турции, который возглавляет упомянутый Фареттин Алтун. Его работники раздают указания по телефонам или через сообщения в WhatsApp.

В самом управлении заявили в комментарии Reuters, что его руководитель "время от времени дает брифинги редакторам и репортерам в рамках своей работы", и это "нельзя рассматривать как притеснение редакционной независимости СМИ или нарушение свободы прессы".

Кроме того, турецкий регулятор, по подсчетам агентства, в десятки раз чаще налагает санкции "по причине нарушения медийной этики" на оппозиционные медиа, чем на государственные. Такие санкции запрещают размещение государственной рекламы в СМИ, лишая их дохода.

В последнем Индексе свободы прессы Турция занимает 149-е место из 180-ти. Международная организация "Репортеры без границ" отмечает, что в стране "растет авторитаризм, бросающий вызов плюрализму СМИ, используются все доступные средства для подрыва критиков".