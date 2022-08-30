Министр обороны Литвы: Горбачев был преступником

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что последний лидер Советского союза, умерший во вторник Михаил Горбачев был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе и других местах.

"Он был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алматы, Баку и других городах. Покаяния не было. Такие вот воспоминания, хотя о мертвых говорят или хорошо, или никак. Ну, не в этот раз. Единственный плюс в потому, что он подписал капитуляцию Советского союза", – заявил Анушаускас, передает Delfi.

На Западе его упоминают как человека, способствовавшего потеплению отношений между СССР и США, его заслугой считаются и начатые демократические реформы. Однако он не сделал более решительной модернизации застойной государственной экономики и сохранял строгий контроль над политическим строем, и в Литве его будут помнить как того, кто силой подавлял стремление страны к независимости.

"Помню, когда в 1982-1985 годах генсеков одного за другим отключали от кислорода, Михаил Горбачев вызвал эйфорию на Западе. Но он был лидером криминальной партии, а ее природу не изменишь даже гласностью. А литовцы и другие воспользовались ситуацией для восстановления независимости", - заявил министр обороны Литвы.

В ночь на 13 января 1991 года во время штурма советскими военными частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевещанию погибли 14 человек.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева вплоть до его смерти.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни. Он был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского союза с 1985 по 1991 год.