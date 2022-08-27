Боррель не поддерживает создание армии ЕС

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в создании совместной армии ЕС нет необходимости.

"Ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой. Нам только нужно соединить наши силы и лучше координироваться и инвестировать в безопасность", – заявил Боррель в интервью Kronen Zeitung.

Он добавил, что сейчас ЕС тратит на оборону столько же, сколько и Китай, и в четыре раза больше России, но из-за долгового кризиса и разоружения "не может ответить на нынешние вызовы".

"Ключевое слово – эффективность. Иначе это пустая трата денег", – подчеркнул Боррель, отметив, что Евросоюз можно назвать "сверхдержавой" с экономической и моральной, но не военной точки зрения.

"Мир стал более опасным местом. Члены ЕС должны осознавать, что при необходимости мы должны себя защищать, и для этого нам нужны инструменты", – считает он.