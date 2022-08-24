Последнее обновление: 24.08.2022 08:27

США нанесли авиаудары по объектам КСИР на территории Сирии

Центральное командование ВС США сообщило, что американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США сегодня нанесли точечные удары в провинции Дейр-эз-Зор", - информировало командование, передает Интерфакс.

В сообщении говорится, что "целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР".

Командование заявило, что президент дал указание о нанесении ударов "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".

"США не стремятся к конфликту, однако продолжат принимать необходимые меры для защиты своих граждан", - подчеркивается в сообщении.

В нем говорится, что американские военные "находятся в Сирии для того, чтобы гарантировать разгром ИГ".



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