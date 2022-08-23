В Латвии сносят памятник "освободителям Риги"

В Риге начались работы по демонтажу так называемого памятника освободителям Риги от фашистских захватчиков (памятник Победы), возле которого латвийцы традиционно празднуют 9 мая.

Начало работ 23 августа совпало с датой подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году и проведения акции "Балтийский путь" 23 августа 1989 года.

К памятнику доставлена тяжелая строительная техника, территория огорожена. Правоохранительные органы заранее просили людей не собираться у монумента. На момент начала работ ажиотажа вокруг памятника не было. Накануне там прошел протест против его сноса, были задержаны семь человек.

Ранее исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге сообщил, что монумент не будут взрывать, вместо этого стелу опрокинут. Работы по демонтажу памятника оцениваются примерно в 2 млн евро, еще примерно 200 тыс. евро пожертвований будут потрачены на обустройство территории после сноса.

После начала войны в Украине латвийский парламент принял закон о сносе советских монументов, памятник Победы должен быть демонтирован до 15 ноября. За его демонтаж выступили правящие политики и президент страны Эгилс Левитс. Обоснованием стала российская агрессия на территории Украины, а также исторический контекст - вторая советская оккупация, которая началась после отступления из Риги войск нацистской Германии.