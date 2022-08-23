США выступили против общего запрета на выдачу виз россиянам

Соединенные Штаты не поддерживают всеобщий запрет на визы для граждан России, заявил представитель Госдепа, сообщает CNN.

"США не хотели бы закрывать пути в убежище и безопасность для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России", – заявил он.

Спикер добавил, что США "работают с членами Альянса и партнерами, чтобы ввести наказание, в частности визовые ограничения для кремлевских чиновников и их людей".

"С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты приняли меры по введению визовых ограничений в отношении почти 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину", — заявили в Госдепе.

"Мы будем продолжать выявлять лиц, причастных к вторжению России, и будем способствовать привлечению к ответственности за их поведение. Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности", - подчеркнул спикер.

Ранее, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС.