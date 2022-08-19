Последнее обновление: 19.08.2022 16:58

Лукашенко: Вы не думайте, что я планирую Украину бомбить с территории Беларуси

Лукашенко сегодня представил новое видение происходящих в Украине событий, заодно, заявив, что не планирует нападать на Украину или бомбить эту страну со своей территории.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, Европа бы уже давно прекратила эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия.

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