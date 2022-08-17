Генсек ООН приедет во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове в четверг, а в пятницу посетит Одессу, откуда возобновлен экспорт зерна по соглашению при посредничестве ООН.

Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического разрешения войны с Россией.

Организация Объединенных Наций заявила, что может способствовать визиту инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье из Киева, но Россия заявила, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

В субботу Гутерреш посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, в состав которого входят представители России, Украины, Турции и ООН, контролирующие черноморский экспорт украинского зерна и удобрений.