Число погибших после взрыва в ТЦ в Ереване достигло 15

Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении достигло 15, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 15 тел, из них шесть опознаны, девять идентифицировать пока не удалось.

В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны.

На утро 16 августа пропавшими без вести числились 18 человек.

Взрыв произошел утром 14 августа. Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков. Вспыхнул пожар, часть здания обрушилась. Руины занимают площадь 8-9 тысяч квадратных метров.