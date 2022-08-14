Трасс опережает своего соперника за должность премьера Британии на 22%

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процентных пункта опережает своего соперника Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра.

Об этом свидетельствует опрос членов Консервативной партии, проведенный Opinium Research, пишет Reuters.

Среди выборки из 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на текущих выборах руководства, Трасс набрала 61%, а бывший министр финансов Сунак - 39%.

Примерно 200 000 членов правящих консерваторов голосуют за замену премьер-министра Бориса Джонсона.

Общий размер выборки, включая тех, кто не выразил предпочтения в голосовании, составил 570 человек. Менее трети из них, 29%, заявили, что уже проголосовали, и еще 47% заявили, что приняли решение. Только 19% заявили, что могут изменить свое мнение.

Голосование за лидерство проводится по почте, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

Опрос показывает, что тремя основными причинами поддержки Трасс были неприязнь к Сунаку, ощущение, что она заслуживает большего доверия, и то, что она осталась верной Джонсону. Как известно, отставка Сунака способствовала падению Джонсона.

Сторонники Сунака заявили, что он лучше разбирается в экономике и является самым компетентным или умным из двух кандидатов.

Опрос показал "ностальгию по Джонсону" среди членов партии, 63% предпочли бы, чтобы Джонсон остался у власти, а не Трасс. Предпочтение Джонсона Сунаку еще сильнее - 68%.

В начале выборов нового лидера Консервативной партии более популярным кандидатом был Сунак, но последние опросы показали, что Трасс пользуется большей популярностью среди рядовых консерваторов.

Ее уже поддержали бывшие конкуренты Том Тугендхат и Пенни Мордонт, а также министр обороны Бен Уоллес и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид.