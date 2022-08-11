Глава Ryanair: эра рейсов за 10 евро закончилась

Ryanair больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.

Об этом сообщил глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, передает ВВС.

По его словам, средний тариф авиакомпании вырастет примерно с 40 евро (33,75 фунтов стерлингов) в прошлом году до примерно 50 евро в течение следующих пяти лет.

"Нет никаких сомнений в том, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы - тарифы в один евро, тарифы в 0,99 евро и даже тарифы в 9,99 евро - я думаю, вы не увидите эти тарифы в течение следующих нескольких лет", - сказал О'Лири в интервью BBC Radio 4.

Рост цен на топливо, который приводит к росту тарифов на авиабилеты, также увеличивает счета потребителей за электроэнергию, сокращая располагаемые доходы людей. Но руководитель авиакомпании сказал, что, несмотря на это, он ожидает, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать количество рейсов.

"Мы думаем, что люди будут продолжать часто летать. Но я думаю, что люди станут гораздо более чувствительными к ценам, и поэтому мой взгляд на жизнь таков, что люди будут торговать своими многими миллионами".

Поскольку в последние десятилетия авиабилеты стали дешевле, количество выполняемых рейсов возросло, и все больше людей делают короткие перерывы за границей в дополнение к ежегодному отпуску. Такие авиакомпании, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, конкурируют за предоставление недорогих услуг без излишеств.