Последнее обновление: 11.08.2022 13:06

Северная Корея объявила о победе над коронавирусом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны", - цитирует агентство северокорейские СМИ.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого в течение всей пандемии Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания. Три дня спустя число выявленных случаев заболевания лихорадкой достигло 392 920. С тех пор, по сообщениям КНДР, наблюдалась тенденция к снижению числа заболевших, передает Интерфакс.

В начале августа агентство "Ренхап" писало, что КНДР четвертый день подряд не регистрируют новые случаи заболевания тем, что власти называют лихорадкой.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называл лихорадкой, в стране было выявлено у более 4,77 млн человек.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивало, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование