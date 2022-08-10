Последнее обновление: 10.08.2022 17:29

Россельхознадзор завернул в Беларусь 35,5 тонн «зараженных» помидоров

В смоленском складе ООО «Альфа Транс Терминал» по результатам контроля подкарантинной продукции, поступающей из Республики Беларусь, Россельхознадзор запретил ввоз четырех партий томатов.

Об этом говорится в сообщении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

Продукция общим весом 35,5 тонны следовала в адрес получателей из Москвы. Местом происхождения томатов была указана Минская область.

«Однако по результатам контроля фитосанитарные инспекторы Россельхознадзора выявляли в плодах карантинный объект – вирус мозаики пепино. Данные выводы также были подтверждены результатами исследований, проведенных в Смоленском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ВНИИЗЖ» - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства для того, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории Российской Федерации указанного опасного карантинного объекта, томаты были отправлены обратно в Беларусь.

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