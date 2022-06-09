Беларусь ввела регулирование экспортных цен на продовольствие

Власти Беларуси вводят регулирование экспортных цен на ряд продовольственных товаров, сообщает пресс-служба правительства.

«В Беларуси утвержден перечень товаров, экспортные цены на которые регулируются Минсельхозпродом путем установления предельных минимальных цен. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер», -говорится в сообщении.

Регулирование экспортных цен вводится на следующие виды мясной и молочной продукции: сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сыры, мясо крупного рогатого скота.