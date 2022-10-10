Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Беларусь ограничила экспорт молока и продукции птицефабрик в Россию

Власти Беларуси, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции за границу.

Им временно запрещается экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на письмо Минсельхозпрода РБ от 5 октября.

В письме, департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси уведомляет о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Регулятор обосновывает это необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией.

Под ограничения попала продукция «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»). Среди производителей молочной продукции запрет на экспорт затронул Рогачевский и Лепельский комбинаты.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование