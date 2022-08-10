Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в среду ушло в отставку, сообщает Associated Press.

Японский премьер Фумио Кисида ранее заявил, что перестановки в кабинете министров будут направлены на дистанцирование от организации "Церковь объединения". В нее мог входить экс-премьер Синдзо Абэ, убийца которого считал, что он причастен к этому сообществу.

Абэ убили за два дня до выборов в верхнюю палату парламента Японии, на которых победила правящая Либерально-демократическая партия, передает Интерфакс.

Согласно последним опросам, рейтинг одобрения правительства Кисиды снизился до 46%, в том числе из-за возможной связи некоторых министров с "Церковью объединения".