Последнее обновление: 10.08.2022 09:27

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в среду ушло в отставку, сообщает Associated Press.

Японский премьер Фумио Кисида ранее заявил, что перестановки в кабинете министров будут направлены на дистанцирование от организации "Церковь объединения". В нее мог входить экс-премьер Синдзо Абэ, убийца которого считал, что он причастен к этому сообществу.

Абэ убили за два дня до выборов в верхнюю палату парламента Японии, на которых победила правящая Либерально-демократическая партия, передает Интерфакс.

Согласно последним опросам, рейтинг одобрения правительства Кисиды снизился до 46%, в том числе из-за возможной связи некоторых министров с "Церковью объединения".



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