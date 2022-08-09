Последнее обновление: 09.08.2022 13:06

В Молдове обнаружили обезьянью оспу

Министерство здравоохранения Молдовы в понедельник зарегистрировало первый в стране случай заражения оспой обезьян.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Молдовы, болезнь обнаружили у иностранного гражданина, прибывшего из США на работу.

"Человек обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу Тома Чорбэ, где его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы — жар, слабость и сыпь. Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", – говорится в сообщении, которое цитирует NewsMaker.

Также в ведомстве выяснили, что в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян. Там призывают обратиться за медицинской помощью всех, кто подозревает, что инфицировался.

Обезьянья оспа распространяется преимущественно при тесном контакте, вызывает гнойные язвы и симптомы, похожие на грипп, и редко приводит к летальному исходу. В мире за пределами стран, где обычно распространяется болезнь, зарегистрировано 26 500 случаев.

В июле Всемирная организация здравоохранения объявила оспу "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность", что является самым высоким уровнем опасности.



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