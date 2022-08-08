Последнее обновление: 08.08.2022 16:34

Россия введет квоты на экспорт серы до конца этого года

Россия вводит квоты на экспорт серы на период с 10 августа по 31 декабря 2022 года в объеме 1,1 млн тонн.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает Интерфакс.

Квоты не распространяются на серу, выпущенную за пределы Евразийского экономического союза до 10 августа, при наличии поручения на отгрузку на судно или принятую РЖД к перевозке. Также под квоты не подпадает сера, вывозимая в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

Минпромторгу совместно с Минэнерго РФ поручено до 9 августа распределить экспортные квоты между производителями серы, выдав им соответствующие лицензии.

Кроме того, постановление фиксирует предельные цены на серу, поставляемую производителям минеральных удобрений, на уровне не выше средних цен мая-июля 2021 года на условиях франко-завод (по аналогии с ценами на минеральные удобрения).



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