Последнее обновление: 04.08.2022 18:18

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Совет Европейского Союза в четверг решил ввести ограничительные меры в отношении бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на агрессию России против Украины.

Совет ЕС добавил Януковича и его сына в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, задействованные в марте 2014 года, из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства".

В случае Александра Януковича речь также идет о совершении сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

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