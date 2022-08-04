В Беларуси рост коррупционных преступлений в I полугодии 2022 года составил 30%

В Беларуси в 1 полугодии 2022 года 336 лиц осуждено за совершение преступлений коррупционной направленности, что на 29,7 % больше, чем в 1 полугодии 2021 года (259 лиц).

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, 112 человек приговорены к различным срокам лишения свободы.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 24 лицам и 244 лицам – в качестве дополнительной меры наказания. 10 лиц лишены воинского или специального звания.

Наказание в виде штрафа назначено 256 лицам (при этом в отношении 14 лиц это основное наказание, в отношении 242 – в качестве дополнительного).

Отсрочка исполнения наказания применена к 92 лицам, условное неприменение наказания применено к 6 лицам и 1 лицо освобождено по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям.

Наказание в виде ограничения свободы назначено 85 осужденным, из них 8 с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 77 без направления. Исправительные работы назначались 1 лицу и 1 лицу назначено наказание в виде ареста.

Наибольшее количество виновных осуждены за совершение следующих преступлений:

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями ст. 210 УК – 148 лиц;

получение взятки ст. 430 УК – 65 лиц;

дача взятки ст. 431 УК – 55 лиц;

злоупотребление властью или служебными полномочиями ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК – 42 лица;

превышение власти или служебных полномочий ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК – 21 лицо.