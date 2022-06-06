Украинского депутата задержали в Молдове по требованию Беларуси

Пограничная полиция Молдовы задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по запросу Беларуси.

В пограничной службе Молдовы сообщили, что украинский депутат был внесен Беларусью в базу розыска Интерпола, его обвиняют во взяточничестве и коррупции.

Украинский депутат находится в СИЗО, не исключена его экстрадиция в Беларусь.

Яковенко стал депутатом в 2019 году, выиграв в избирательном округе №52 (Донецкая область). На выборах он был выдвиженцем партии "Батькивщина", однако в ее фракцию не вошел, став внефракционным депутатом.