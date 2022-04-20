СК РБ раскрыл детали коррупционных дел

Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности двух уголовных дел в сфере коррупции на государственных предприятиях.

"Уголовное дело по ч.3 ст.426 (превышение власти и служебных полномочий) УК было возбуждено в отношении генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". Он разработал и реализовал схему вывода за рубеж денежных средств под предлогом оплаты запасных частей и комплектующих. В ходе реализации соответствующей схемы составлялись документы о приемке товаров, их перемещении по складам, использования в ремонтном процессе. Тем самым создавалась видимость реального поступления комплектующих и запчастей", - рассказал зампред СК Анатолий Васильев, которого цитирует телеграм-канал ведомства.

По его словам, следователи проанализировали документы о поступлении десятков тысяч комплектующих и запчастей, а также сотни платежей Оршанского авиаремонтного завода.

"В результате удалось установить каждый факт оплаты бестоварных накладных. После этого работники завода, которые были вовлечены обвиняемым в оформление подложных документов, полностью признали свою вину. Сумма установленного ущерба превысила Br1,5 млн. Бывший генеральный директор приговорен к 6 годам лишения свободы", - сообщил зампред.

Крупное уголовное дело было возбуждено в отношении должностных лиц МЗКТ, БЕЛАЗ, МТЗ, МАЗ и иных предприятий.

"По делу проходили 8 обвиняемых. Были установлены факты получения взяток и совершения иных коррупционных преступлений. Указанные лица систематически получали незаконные вознаграждения. Разовые вознаграждения варьировались от 60 тыс. российских рублей до Br2,1 млн за лоббирование интересов зарубежных субъектов хозяйствования", - говорит Васильев.

"… деньги принимались во время зарубежных поездок либо в иных условиях, которые могли обеспечить конфиденциальность. Тем не менее органу уголовного преследования удалось доказать более 30 эпизодов преступлений. На имущество обвиняемых на общую сумму более Br1 млн 170 тыс. наложен арест. В феврале 2022 года шесть обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет, еще двое (достигшие пенсионного возраста) приговорены к ограничению свободы сроком 5 лет. Также каждому из обвиняемых необходимо заплатить штраф на сумму более 1 тыс. базовых величин. Приговор в законную силу не вступил", - рассказал зампред СК.