Нэнси Пелоси покинула Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела с Тайваня после однодневного визита, проведя на острове примерно 19 часов.

В рамках визита она встретилась с руководством республики, в том числе президентом страны Цай Инвэнь и посетила парламент. Визит стал частью ее большого азиатского турне, хотя официально американские власти его не анонсировали. Пелоси стала первым за 25 лет высокопоставленным политиком США, посетившим Тайвань, передает РБК.

Поездка Пелоси вызвала международный скандал. Китай негативно отреагировал на саму возможность визита и предупредил Вашингтон, что поездка существенно усугубит двусторонние отношения. Когда самолет Пелоси приземлился на острове, Пекин начал морские учения у его берегов и вызвал в МИД посла США. Дипломату выразили протест, а Соединенные Штаты обвинили в преднамеренной провокации. Замглавы МИД Китая Се Фэн заявил, что Пелоси нарушила принцип «одного Китая», которого формально придерживаются США.

Пекин считает Тайвань частью Китая, а не отдельной страной. США формально придерживаются этого принципа, но де-факто поддерживают отношения с Тайбэем в сферах культуры и торговли, а также продают ему оружие.

Сама Пелоси объяснила визит стремлением поддержать демократию. «Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань», — написала она в статье для The Washingron Post. Кроме того, говорила политик США хотят подтвердить намерение поддерживать остров. В Белом доме отметили , что ожидают от Китая ответа, хотя американская сторона не стремится создать кризисную ситуацию.

Пелоси уже посетила в рамках турне Сингапур и Малайзию, после Тайваня она направится в Южную Корею и Японию.