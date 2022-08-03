Последнее обновление: 03.08.2022 15:46

Лавров назвал хунту в Мьянме «добрым и дружным» партнером России

Мьянма является давним партнером России и дружественным ей государством, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД страны Вунна Маун Лвином.

«[Мьянма является] добрым, дружным, давним партнером в АТР - нас связывает не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки», — сказал он.

В ответ Лвин поблагодарил Лаврова за поддержку и приезд в Мьянму, передает РБК.

«Ваш визит — подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку», — сказал член хунты, захватившей власть в Мьянме.

Российские СМИ сообщают, что главная цель визита Лаврова — обсуждение с хунтой дальнейших шагов по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование