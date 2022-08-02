Лукашенко назвал поддержку российского вторжения ответом на экономические санкции Киева

Лукашенко, комментируя заявления «недовольных в Украине позицией Беларуси, заявил, что поддержал российское вторжение якобы из-за экономических санкций Киева.

«Вот, мы на Лукашенко молились... А вот как он мог поступить?!» Меня ж там как агрессора преподносят в Украине. А я так резко реагирую: а как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до войны?», - возмутился Лукашенко на полях Мядельского района.

«Мы же проводили дружественную, миролюбивую позицию. Мы же украинцев поддерживали, где только могли. Они против нас экономические санкции ввели, закрыли небо и прочее. И начали нас долбать по указке американцев. А сейчас закричали: "Вот, мы на Лукашенко молились, а как он мог поступить?!" Так вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции. Так у меня еще хватает терпения, еще чего-то...", - продолжил пенсионер.

Он утверждает, что каждые сутки, особенно в выходные, до 500 человек из Украины приезжают в Беларусь.

"Мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим и многим даем гражданство, работу. Но некоторые возвращаются обратно. Через сутки приходят опять что-то купить, попросить. Мы их кормим. Этот наши люди"…