Молдова обратится к Румынии в случае военной угрозы России

Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает Deschide.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи", - сказала она.

"Мы остаемся самими близкими к Республике Молдова и не покидаем вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны, которую развязала Россия против Украины", - добавил со своей стороны Клаус Йоханнис.

Парламент Молдовы в четверг большинством голосов поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение в связи с войной в Украине.

Майя Санду также заявила, что Кишинев хочет покупать газ у Румынии, и важно, чтобы это стало возможным как можно быстрее.

"Ситуация требует от нас срочных действий и поиска альтернативных решений, чтобы сохранить стабильность в стране и пережить зиму. Сейчас Молдове нужны решения для обеспечения энергетической безопасности. Мы хотим покупать газ у Румынии, и нам нужно, чтобы это стало возможно как можно быстрее", - сказала Санду. – «Это очень важно для того, чтобы наши люди не мерзли зимой и для поддержания социальной стабильности в стране".

Йоханнис, в свою очередь, отметил, что эта зима будет сложной, но заверил, что "Румыния не бросит Молдову".

"Как мы знаем, Молдова особенно уязвима в этой области, и население уже ощущает последствия резкого повышения цен на газ и электроэнергию. Мы обсудили очень важную роль и потенциал газопровода Ясы-Унгены-Кишинев как существенного элемента в архитектуре энергетической безопасности Молдовы", - сказал он.

"Мы прекрасно понимаем крайне сложную ситуацию, в которой оказалась Молдова. Сегодня, завтра и послезавтра мы будем обсуждать этот вопрос в правительстве, пока не найдем оптимальное решение. Одно можно сказать точно: мы не бросим Молдову", - сказал Йоханнис.