Более 70% украинцев поддерживают вступление в НАТО

В случае проведения референдума о вступлении в ЕС и НАТО абсолютное большинство украинцев поддержали бы присоединение к блокам.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, сообщают украинские медиа.

В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 81% среди всех респондентов проголосовали бы за вступление. "Против" вступления в ЕС – 4%. Другие (15%) не участвовали бы в голосовании или не знают, как голосовать.

Несколько более низкая поддержка в случае вступления в НАТО, но также подавляющее большинство украинцев проголосовали бы "за" – 71% среди всех респондентов, в то время как "против" проголосовали бы 7%. 22% населения не участвовали в голосовании или не знают, как голосовать.

В пересчете на респондентов, принявших участие в волеизъявлении, на референдуме по вступлению в ЕС было бы 96% голосов "за", на референдуме по вступлению в НАТО - 91% голосов "за".

Хотя есть тенденция к снижению поддержки вступления в ЕС и НАТО с Запада на Восток, но при этом во всех регионах большинство населения голосовало бы "за" вступление и в ЕС, и в НАТО.

Опрос также показал, что 62% украинцев считают, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на определенные требования на пути к вступлению в ЕС, даже если из-за этого отложится время вступления полноправного членства.