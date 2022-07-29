Власти Беларуси озаботились мнением населения об интеграции с Россией

Белорусские власти решили изучить текущее отношение населения страны к белорусско-российской интеграции.

В частности, Белорусский институт стратегических исследований объявил конкурс на сбор первичной социологической информации по теме «Образ будущего и наиболее перспективные направления белорусско-российской интеграции в общественном мнении населения Беларуси».

Информация о конкурсе размещена на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга (https://goszakupki.by/etrade/view/822074)

Стоимость услуги оценивается в 50 тыс. рублей, первичные данные о мнении населения необходимо будет собрать к 15 сентября.