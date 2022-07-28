Последнее обновление: 28.07.2022 16:39

Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии

Назначением Александра Клименко главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, привязанную к кандидатскому статусу на вступление в ЕС.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Александр Клименко сегодня выдвинут на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – Украина выполняет одну из рекомендаций, сопровождавших статус кандидата на вступление в ЕС! Завершен длительный процесс отбора, который дает уроки. Желаю господину Клименко сил и мужества!", - написал Маасикас в Twitter.

Как известно, для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен был завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс главы НАБУ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в выступлении в Верховной раде 1 июля призвала как можно быстрее назначить руководителя САП.

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