Последнее обновление: 28.07.2022 12:56

Беларусь выдала Армении обвиняемого в убийстве

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила просьбу Генпрокуратуры Армении о выдаче обвиняемого в убийстве и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия.

«По материалам дела А. 28 сентября 2021 года, в 1.30 часов, в районе парка «Ахтанак» в г.Ереване, имея умысел на умышленное противоправное лишение жизни двух лиц – М. и Д., действуя из мести, произвел из незаконно приобретенного огнестрельного оружия около 15 выстрелов в направлении М. и его автомобиля, в котором находилась Д. Совершив убийство Д., обвиняемый не довел преступный умысел до конца в отношении М., поскольку ему удалось спастись бегством», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Мужчина был задержан в Национальном аэропорту Минска.

«После вступления решения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче А. в законную силу последний был передан представителям правоохранительных органов Республики Армения», - сказано в сообщении.



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