Последнее обновление: 28.07.2022 12:56

Дания возобновила выдачу виз в Беларуси

Власти Дании приняли решение возобновить выдачу виз в Беларуси, следует из сообщения на сайте визового центра.

Для подачи документов на «шенген» необходимо прийти в рабочее время центра с документами - предварительная регистрация не требуется (https://visa.vfsglobal.com/blr/en/dnk/schedule-an-appointment).

Решение о возобновлении выдачи виз беларусам было принято после встречи Светланы Тихановской с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, на которой она призвала Данию возобновить выдачу виз.

В ответ Йеппе Кофод пообещал возобновить выдачу виз в Минске.



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