Белорусская биотехнологическая корпорация выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре

Белорусские власти обещают в сентябре запустить два из множества ранее заявленных производств на БНБК.

Как заявил вице-премьер Леонид Заяц, речь идёт о производстве комбикормов и аминокислот. Он признал, что запуск производства неоднократно переносился, но верит, что в этот раз все получится.

"Начиная с сентября корпорация выйдет на полную мощность. Были определенные заминки при сдаче объекта. Правительством было принято решение о переносе ввода в эксплуатацию некоторых объектов до конца текущего года", - сказал чиновник (цитата БелТА).

Он утверждает, что БНБК уже заключила договора на поставку комбикорма в Россию на общую сумму $217 млн., а также на внутренний рынок РБ на сумму в 127 тыс. рублей.

Среди акционеров корпорации числятся экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим.

Гендиректором корпорации является Даниил Урицкий, он же беглый премьер Киргизии Данияр Усенов.

Помимо Усенова, в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, на создание которой привлечено более $628 млн. китайских кредитов, также работают сын нынешнего первого вице-премьера Беларуси Николая Снопкова и бывшая министр сельского хозяйства, замглавы управления делами президента, Надежда Котковец.