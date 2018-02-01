Последнее обновление: 01.02.2018 16:32

В Беларуси намерены увеличить экспорт сельхозпродукции к 2020 году до $7 млрд

Экспорт белорусской сельхозпродукции к 2020 году планируется увеличить до $7 млрд. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова на семинаре "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности".

"Поставки продукции агропромышленного комплекса на экспорт к 2020 году планируется увеличить до $7 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Стоит задача амбициозная, но потенциал для этого есть", - сказала Мария Климова, которую цитирует БелТА.

В 2017 году Беларусь поставляла сельскохозяйственную продукцию более чем в 80 стран: в государства ЕАЭС, на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки. Молочная продукция отгружалась в 44 страны.

"Если исключить внутреннюю торговлю между странами Евросоюза, то по итогам января-октября 2017 года Беларусь заняла в мировом рейтинге ведущих экспортеров третью позицию по экспорту масла, четвертую - по экспорту сыра, пятое место - по сухому обезжиренному молоку, седьмое место - по сухому цельному молоку, опередив Соединенные Штаты Америки", - рассказала Мария Климова.

Предприятия молочной промышленности проводят постоянную работу по сертификации систем качества. Восемь организаций имеют право на поставку продукции в страны ЕС, сертификат на право поставки на китайский рынок получили 36 молокоперабатывающих организаций. Аттестацию по сертификатам "Халяль" имеют 17 организаций молочной промышленности.

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