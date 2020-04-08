Беларусь в январе-феврале нарастила экспорт еды на 9,7%

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-феврале вырос на 9,7%, сообщил сегодня Минсельхозпрод РБ.

В денежном выражении экспорт продовольствия за 2 месяца 2020 года вырос на $81,5 млн. или 9,7% и составил $919 млн. При этом экспорт в Россию увеличился на 5,5%, в страны СНГ без учета РФ - на 21,8%, страны Азии и Океании - в 1,9 раза, Америки и Карибского бассейна - на 29%, ЕС - на 50%, в Китай – в 2 раза.

Экспорт мясопродуктов вырос на 7,4% и составил $154 млн, молока и молокопродуктов - на 14% до $403 млн., картофеля - на 10,4% до $9,5 млн.

Еда из Беларуси в январе-феврале текущего года поставлялась в 73 страны мира.